Новогоднюю иллюминацию в Петербурге отключат 15 января

14 Янв. 2020 2020-01-14T15:40:53+03:00

После того, как все гирлянды будут обесточены, службы приступят к демонтажу

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В ночь с 13 на 14 января жители Петербурга отметили Старый Новый год, который подвел итоги новогодних праздников. Впереди в Северной столице очередное торжество – 27 января 76 лет со дня полной снятия фашистской блокады Ленинграда. Поэтому в среду, 15 января, городские электрики начнут отключать новогодние украшения.

- В 16:00 часов 15 января начнутся работы по отключению от электричества новогодней иллюминации в городе, - сообщили в СПбГБУ «Ленсвет».

Первой будет отключена елка в сквере у Казанского собора. Работникам предстоит объехать 4879 точек подключений новогодних украшений. Основная часть украшений будет обесточена 15 января. Бригады будут работать в круглосуточном режиме.

После того, как все украшения будут отключены от электроснабжения иллюминация будет демонтирована СПБ ГКУ ГЦРПО, районными администрациями и отправлена на склады до следующей зимы.

ИСТОЧНИК KP.RU