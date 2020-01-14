У метро «Приморская» на Новосмоленской набережной у «Алеши» снесли кафе
Очередной рейд сотрудников комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга прошел в Василеостровском районе города. Днем комитетчики приехали на Новосмоленскую набережную, где напротив метро «Приморская» стояло кафе с летней террасой.
- В ходе инспекции был выявлен незаконно используемый земельный участок площадью около 500 кв. м. 246 из них занимал павильон по оказанию услуг общественного питания, остальная территория (232 кв. м) использовалась в качестве летней площадки ресторана, - сообщает пресс-служба ККИ.
До июля 2019 года с работающим здесь ООО «Алеша» был заключен договор, но с середины лета он свое действие прекратил. Владельцу кафе было предложено съехать добровольно, но он предупреждениям не внял. Выждав полгода, чиновники ККИ приехали на адрес с болгарками, ломами и сами разобрали павильон.
Теперь хозяевам ресторана придется оплатить демонтажные работы плюс штраф 50 тысяч рублей за незаконное нахождение на городской земле.
ИСТОЧНИК KP.RU