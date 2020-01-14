2020-01-14T16:00:56+03:00
Общество

У метро «Приморская» на Новосмоленской набережной у «Алеши» снесли кафе

С болгарками и ломами в Василеостровский район приехал комитет по контролю за имуществом
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
У "Приморской" снесли незаконное кафе с летней террасой. Фото: ККИУ "Приморской" снесли незаконное кафе с летней террасой. Фото: ККИ
Изменить размер текста:

Очередной рейд сотрудников комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга прошел в Василеостровском районе города. Днем комитетчики приехали на Новосмоленскую набережную, где напротив метро «Приморская» стояло кафе с летней террасой.

- В ходе инспекции был выявлен незаконно используемый земельный участок площадью около 500 кв. м. 246 из них занимал павильон по оказанию услуг общественного питания, остальная территория (232 кв. м) использовалась в качестве летней площадки ресторана, - сообщает пресс-служба ККИ.

До июля 2019 года с работающим здесь ООО «Алеша» был заключен договор, но с середины лета он свое действие прекратил. Владельцу кафе было предложено съехать добровольно, но он предупреждениям не внял. Выждав полгода, чиновники ККИ приехали на адрес с болгарками, ломами и сами разобрали павильон.

Теперь хозяевам ресторана придется оплатить демонтажные работы плюс штраф 50 тысяч рублей за незаконное нахождение на городской земле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На мать из Гатчины, задушившую бывшего мужа, возбудили дело об убийстве
Планировку у развязки Московского шоссе с Дунайским проспектом сделают к лету 2021 года
Подозреваемый в изнасиловании петербургской студентки оказался бывшим стажером полиции
Фонд онколога Андрея Павленко приостановил прием пожертвований
Циклон «Феня» накроет Северо-Запад волной тепла и мокрого снега
22 года назад был принят Устав Петербурга
У метро «Приморская» на Новосмоленской набережной у «Алеши» снесли кафе
Новогоднюю иллюминацию в Петербурге отключат 15 января
Станцию метро «Дунайская» в Петербурге снова затопило
Воришке шоколадных яиц и жвачек в Петербурге дали 2 года условно
Петербургский пенсионер обвинил врачей скорой в избиении
Петербуржцы пожаловались на огромные очереди в городском консультационного диагностическом центре
Продавцов снюсов несовершеннолетним в Петербурге начнут штрафовать
«Зенит» вошел в список 30 самых доходных клубов Европы
На КАД со стрельбой задержали угонщика люксового внедорожника
У пенсионерки из Сосново украли «картину Ренуара» за 100 тысяч рублей
Запись в первые классы школ в Ленобласти на 2020 год начнется 15 января
Рабочий-мигрант увез сладостей на 1,5 миллиона рублей со склада сети супермаркетов
Мебельщика из Тихвина зарезали на набережной в Петербурге
В Веселом поселке женщину-мясника ранили ножом в левую ягодицу
Водитель на «Дэу» врезался в дом и сгорел заживо, пытаясь уйти от патруля ДПС под Петербургом
Петербурженка задушила бывшего мужа, пытавшегося изнасиловать ее дочь
В Карелии похититель фаллоимитатора попался на воровстве духов