У метро «Приморская» на Новосмоленской набережной у «Алеши» снесли кафе

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:00:56+03:00

С болгарками и ломами в Василеостровский район приехал комитет по контролю за имуществом

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Очередной рейд сотрудников комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга прошел в Василеостровском районе города. Днем комитетчики приехали на Новосмоленскую набережную, где напротив метро «Приморская» стояло кафе с летней террасой.

- В ходе инспекции был выявлен незаконно используемый земельный участок площадью около 500 кв. м. 246 из них занимал павильон по оказанию услуг общественного питания, остальная территория (232 кв. м) использовалась в качестве летней площадки ресторана, - сообщает пресс-служба ККИ.

До июля 2019 года с работающим здесь ООО «Алеша» был заключен договор, но с середины лета он свое действие прекратил. Владельцу кафе было предложено съехать добровольно, но он предупреждениям не внял. Выждав полгода, чиновники ККИ приехали на адрес с болгарками, ломами и сами разобрали павильон.

Теперь хозяевам ресторана придется оплатить демонтажные работы плюс штраф 50 тысяч рублей за незаконное нахождение на городской земле.

ИСТОЧНИК KP.RU