22 года назад был принят Устав Петербурга

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:32:08+03:00

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Ровно 22 года назад, 14 января 1998 года, в Петербурге был принят Устав города. Этот документ стал важной вехой в современной истории Северной столицы, образовав прочный фундамент правовой базы, по которой сегодня живут миллионы петербуржцев.

- Дорогие петербуржцы! Поздравляем вас с Днем Устава Санкт-Петербурга, - обратились к горожанам губернатор города Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров. – Этот важнейший закон стал прочным фундаментом правовой базы Петербурга, гарантом уверенного развития города и повышения качества жизни петербуржцев.

Также они отметили, что в устав заложены принципы народовластия и главенства законности, укрепления гражданского общества, сохранения исторических символов, традиций и уникального культурного наследия Северной столицы. А также сравнили его с конституцией города на Неве, залогом конструктивного взаимодействия ветвей власти и общественного согласия.

- Наш общий долг – соблюдать главный городской закон, трудиться во имя развития и процветания нашего великого города.

ИСТОЧНИК KP.RU