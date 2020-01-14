Циклон «Феня» накроет Северо-Запад волной тепла и мокрого снега

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:42:36+03:00

На Карелию надвигается циклон "Феня", который принесет потепление и мокрый снег. Фото: Александр ГЛУЗ

Основной наплыв воздушных масс с Атлантики примет на себя Карелия

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Теплая погода, которая держится в Петербурге практически всю зиму, не обошла стороной не только Ленинградскую область, но и Карелию. Впрочем тут, в отличие от города на Неве, был уверенный минус и снег. Но уже завтра всю республику накроет волной тепла с Атлантики . Ее принесет циклон с романтичным названием «Феня». Об этом сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

- Мы точно не знаем, как он называется, имена циклонам дают немцы, но теплые воздушные массы действительно идут на Карелию. Завтра ожидается потепление до +4...+6 градусов, пойдет мокрый снег. Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду, - рассказали корреспонденту «Комсомолки» в республиканском гидрометцентре.

Теплее всего будет в Петрозаводске, но влияние циклона накроет большую часть Карелии и затронет Северо-Запад России.

Впрочем, уже к ночи 17 января придет похолодание и температура станет минусовой. Однако сильных заморозков ждать не стоит.

- Всю неделю термометры будут показывать около ноля, - сообщили синоптики.

ИСТОЧНИК KP.RU