2020-01-14T17:09:42+03:00
Происшествия

Подозреваемый в изнасиловании петербургской студентки оказался бывшим стажером полиции

Мужчина не стал правоохранителем, так как 10 лет назад пьяный избил прохожего
Лилия КОЗЛОВА
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Уволенного за пьяное избиение прохожего бывшего стажера УГРО подозревают в изнасилованииУволенного за пьяное избиение прохожего бывшего стажера УГРО подозревают в изнасилованииФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге во вторник, 14 января 2020 года, задержали 33-летнего мужчину. Ранее его бывшая девушка – 41-летняя студентка, учащаяся второго курса медицинского колледжа им. В. М. Бехтерева, обвинила мужчину в изнасиловании. Оказалось, что 10 лет назад он пытался стать сотрудником уголовного розыска, однако сам попал под уголовную статью.

- В 2009 году мужчина с точно такими же данными, как и у подозреваемого, пытался стать полицейским и трудился в УГРО стажером. Однако в марте месяце он и еще один стажер полиции в состоянии алкогольного опьянения набросились на прохожего, а затем проникли к нему в квартиру на Лиговском проспекте, - пишут «Невские новости».

Тогда стажера арестовали и привлекли к уголовной ответственности. Сейчас он снова стал фигурантом дела, теперь об изнасиловании. По словам потерпевшей, ранее она встречалась с этим мужчиной, но после расставания ухажер не отставал.

11 января 2020 года в квартире одного из домов по Пятому Предпортовому проезду он изнасиловал женщину. Правда сам мужчина уверяет, что синяки, ссадины и кровь на его возлюбленной остались после эротических игр в стиле БДСМ. Тем не менее, после проверки, правоохранители завели два уголовных дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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