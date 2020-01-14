Житель Ленобласти, который насиловал и снимал порно со своей 11-летней дочерью, отправится в тюрьму на 14 лет

14 Янв. 2020 2020-01-14T17:49:40+03:00

Жителя Ленобласти, который насиловал дочь и снимал с ней порно, осудили на 14 лет Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Жителя города Приозерск в Ленинградской области признали виновным в изнасиловании своей 11-летней дочери, а также производстве с ней порнографии. Во вторник, 14 января 2020 года, суд вынес приговор 52-летнему мужчине, расследование в отношении которого длилось около года.

- Следствие и суд установили, что осужденный познакомился в интернете с женщиной. Между ними завязалась переписка, в ходе которой, с 5 по 22 января 2019 года мужчина отправил своей новой подруге несколько десятков материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних, - сообщили в следственном комитете.

Во время расследования выяснилось, что свои преступления мужчина совершал не только в Ленобласти, но и в Петербурге. Также с марта по июнь 2018 года он привозил к себе домой в поселок Кузнечное свою 11-летнюю дочь, с материю которой находился в разводе. Там он неоднократно насиловал девочку.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU