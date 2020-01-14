Юных неонацистов из Петербурга, избивших человека за цвет шнурков, оштрафовали

14 Янв. 2020 2020-01-14T18:19:21+03:00

Молодые люди напали на парня в метро, приняв его за антифашиста

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В Петербурге спустя почти 10 лет, снова начали говорить о междоусобных войнах неонацистов и антифашистов. Во вторник, 14 января 2020 года, Фрунзенский суд признал виновными троих подростков, напавших на парня в метро, которого они приняли за своего «врага». Все обвиняемые являются представителями праворадикальной идеологии, разделяющие националистические и правые взгляды и ценности.

- В 17:55 часов 4 января 2020 года обвиняемые находились на платформе станции «Обводный канал». Там они увидели парня с белыми шнурками в ботинках и сумкой с надписью «Сила воли», - сообщили в объединенной пресс-службе судов.

По этим маркерам, молодые люди приняли парня за своего идеологического врага – антифашиста. Заметив это, все трое бросились на него: распылили несколько раз в лицо из газового баллона, выстрелили из аэрозольного пистолета, а также угрожали ножами.

Большое количество распыленного газа в закрытом помещении метро, стало опасно не только для пострадавшего парня, но и всех пассажиров подземки.

За хулиганство суд назначил всем несовершеннолетним парням штрафы в размере по 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU