Стая краснокнижных лебедей поселилась в Финском заливе рядом с дамбой

14 Янв. 2020 2020-01-14T18:52:19+03:00

Птицы появились из-за того, что водная гладь так и не покрылась льдом

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Невероятно теплая зима в Петербурге преподносит все новые сюрпризы. Во вторник, 14 января 2020 года, на Финском заливе рядом с защитной дамбой поселилась стая лебедей. Птицы, занесенные в Красную книгу, появились из-за того, что водная гладь залива так до сих пор и не покрылась льдом.

- Орнитологи отмечают, что в последние десятилетия лебеди стали изменять свои традиционные места зимовок и все чаще проводят зиму в незамерзающих водоемах, - сообщили в комплексе защитных сооружений Петербурга.

Как правило, лебеди обитают в тех местах, где есть для них обильная кормовая база, нет врагов и не загрязнена вода. Администрация дамбы отмечает, что все эти условия есть на КЗС, что является свидетельством благоприятной экологической обстановки. Именно поэтому стая птиц и облюбовала данное место.

ИСТОЧНИК KP.RU