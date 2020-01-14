В Петербурге решат вопрос с «сиротским гетто»

14 Янв. 2020 2020-01-14T19:14:34+03:00

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Депутаты Петербурга в 2020 году планируют разобраться с рядом проблем, связанных с жильем для детей-сирот. В первую очередь – это вопрос с так называемыми «сиротскими гетто», которые образовались в городе. Проблема в том, что правительство Северной столицы закупает квартиры для воспитанников детских домов, как правило, в одном доме или одной парадной по конкурсу, так как по низкой цене жилье предоставляют лишь одна или две компании.

- Получается, что дети-сироты обеспечиваются жильем в одном доме или парадной. Эти ребята, заселяясь в свои квартиры, начинают сдавать свое жилье, получая доход, а проживают в одной или двух квартирах все вместе. Естественно – это не нормальная ситуация. Квартиры превращаются в притоны, - пояснил парламентарий Денис Четырбок в эфире Радио «КП-Петербург».

Также часто сирот и обманывают. Мошенническими действиями эти квартиры выводятся из собственности этих ребят, оставляя их без жилья. Депутаты ЗакСа уже приняли ограничения по количеству сирот в одном доме – 25 процентов, но планируется увеличить это ограничение.

Еще одна проблема, когда у ребенка родителей лишают прав, но при этом у него есть жилье в собственности, в которое он должен въехать по достижении 18 лет.

- Есть случаи, когда в это жилье их опекуны незаконно вселяют постояльцев за деньги. Либо приводят в совершенно негодное состояние, - рассказал парламентарий.

Депутаты также хотят усилить контроль за таким жильем, пока ребенок в детдоме. Проверять состояние квартир, по плану, будут органы опеки.

ИСТОЧНИК KP.RU