14 Янв. 2020 2020-01-14T19:18:35+03:00

За минувший год в Северной столице насчитали 52 банкрота на 100 тысяч населения

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В Петербурге существенно выросло число банкротов за 2019 год. Это следует из статистики, опубликованной Единым федеральным реестром сведений о банкротстве (ЕФРСБ) на официальном сайте. За минувший год в городе на Неве банкротами признали сразу 2815 физических лиц и индивидуальных предпринимателей по решениям суда.

- По этой статистике Петербург расположился вслед за Москвой, Московской областью, Башкортостаном и Самарской областью. Для сравнения, в 2018 году в Северной столице ввели процедуру реализации имущества в отношении 2179 человек, - гласят данные ЕФРСБ.

Таким образом, в городе на 100 тысяч человек приходится 52 банкрота. Что касается статистики банкротства компаний в Петербурге, то и тут заметен рост, правда, незначительный – на 3%. За 2019 год в городе ввели процедуру конкурсного производства в отношении 779 юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств, тогда как в 2018-м – в отношении 731.

ИСТОЧНИК KP.RU