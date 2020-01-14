В Петербурге хотят усилить контроль за парковкой на газонах

14 Янв. 2020 2020-01-14T19:41:45+03:00

Если поправку к закону примут, то станет гораздо проще штрафовать любителей парковаться на газоне. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга собирается всерьез взяться за нарушителей, которые паркуются на газонах. Для этого в городской закон, касающийся административных правонарушений, собираются внести небольшую, но значительную добавку – добавить к словосочетанию «зеленое насаждение» определение «газон», чтобы легче ловить любителей незаконной парковки.

- Новый проект предусматривает дополнение статьи №32, которая предусматривает штрафы за размещение транспортных средств на газонах. Предлагаемое изменение позволит расширить и конкретизировать область применения данного закона на территории Санкт-Петербурга, что поспособствует усилению контроля за размещением транспортных средств на территориях зеленых насаждений, - передает пресс-служба ГАТИ.

Напомним, что сейчас в Петербурге за парковку на зеленых насаждениях полагается штраф для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 5 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 150 до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU