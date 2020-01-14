Суд пожалел фаната «Зенита», пнувшего росгвардейца, и заменил ему реальный срок на условный

14 Янв. 2020 2020-01-14T20:02:13+03:00

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14 января состоялось апелляционное слушание по делу болельщика «Зенита», который ударил ногой росгвардейца в ходе потасовки во время августовской игры с «Краснодаром» на «Газпром Арене». Напомним, ранее суд посадил молодого мужчину на 1 год и 8 месяцев в колонию-поселение. Тогда фанат свою вину не признал. Вызволить его из беды вызвался сам «Зенит» спустя полтора месяца после оглашения строгого приговора.

- На апелляционное слушание футбольный клуб предоставил болельщику опытного адвоката. По итогам сегодняшнего заседания срок заменен с реального на условный, - сообщает Twitter фанатского движения сине-бело-голубых «Ландскрона».

Добавим, что ранее подсудимый мужчина не мог объяснить свои хулиганские действия. По его словам, он всего-навсего хотел пробраться к жене, которая находилась на другом секторе стадиона, однако по дороге попал в эпицентр громких событий.

ИСТОЧНИК KP.RU