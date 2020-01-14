2020-01-14T20:58:48+03:00
Общество

В Петербурге потратят почти 1,5 млн рублей на концерты для мигрантов

Информационно-культурные мероприятия включат в себя танцы, вокальные номера, чаепития и развлечения для детей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Петербурге позаботятся о культурной адаптации мигрантов в городе.В Петербурге позаботятся о культурной адаптации мигрантов в городе.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Петербурге ищет подрядчика, способного организовать в городе для мигрантов информационно-культурные мероприятия. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Судя по техническому заданию, программа мероприятий «Под крылом Петербурга» включит в себя танцы разных народов, вокальные номера, традиционное русское чаепитие и развлечения для детей. Благодаря этому мигрантов хотят окультурить.

- Мероприятия должны быть проведены в концертных залах Петербурга. Под понятием «мигрант» понимается иностранный гражданин, законно находящийся в РФ. Начальная цена контракта – 1 427 700 рублей, - говорится на сайте госзакупок и в документах тендера.

Добавим, что помимо этого в Петербурге потратят 3,5 миллиона рублей на информирование трудовых мигрантов и членов их семей по вопросам законодательства, адаптации и интеграции, соблюдении их прав, а также профилактики ксенофобии и экстремизма.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За новогодние праздники трафик на М-11 в сторону Петербурга увеличился на 21%
МЧС предупреждает петербуржцев о резком усилении ветра 15 января
В Петербурге потратят почти 1,5 млн рублей на концерты для мигрантов
Проспект Непокоренных вновь подтопило после очередного прорыва трубы
Суд пожалел фаната «Зенита», пнувшего росгвардейца, и заменил ему реальный срок на условный
В Петербурге хотят усилить контроль за парковкой на газонах
В Петербурге существенно выросло число банкротов за 2019 год
В Петербурге решат вопрос с «сиротским гетто»
Стая краснокнижных лебедей поселилась в Финском заливе рядом с дамбой
Юных неонацистов из Петербурга, избивших человека за цвет шнурков, оштрафовали
Житель Ленобласти, который насиловал и снимал порно со своей 11-летней дочерью, отправится в тюрьму на 14 лет
На мать из Гатчины, задушившую бывшего мужа, возбудили дело об убийстве
Планировку у развязки Московского шоссе с Дунайским проспектом сделают к лету 2021 года
Подозреваемый в изнасиловании петербургской студентки оказался бывшим стажером полиции