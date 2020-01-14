В Петербурге потратят почти 1,5 млн рублей на концерты для мигрантов

14 Янв. 2020 2020-01-14T20:58:48+03:00

В Петербурге позаботятся о культурной адаптации мигрантов в городе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Информационно-культурные мероприятия включат в себя танцы, вокальные номера, чаепития и развлечения для детей

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Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Петербурге ищет подрядчика, способного организовать в городе для мигрантов информационно-культурные мероприятия. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Судя по техническому заданию, программа мероприятий «Под крылом Петербурга» включит в себя танцы разных народов, вокальные номера, традиционное русское чаепитие и развлечения для детей. Благодаря этому мигрантов хотят окультурить.

- Мероприятия должны быть проведены в концертных залах Петербурга. Под понятием «мигрант» понимается иностранный гражданин, законно находящийся в РФ. Начальная цена контракта – 1 427 700 рублей, - говорится на сайте госзакупок и в документах тендера.

Добавим, что помимо этого в Петербурге потратят 3,5 миллиона рублей на информирование трудовых мигрантов и членов их семей по вопросам законодательства, адаптации и интеграции, соблюдении их прав, а также профилактики ксенофобии и экстремизма.

ИСТОЧНИК KP.RU