2020-01-14T21:48:12+03:00
Авто

За новогодние праздники трафик на М-11 в сторону Петербурга увеличился на 21%

Маршруты более 70% автомобилистов проходили через недавно открывшийся участок с 646 километра по 684-й
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Праздничный" трафик на М-11 в сторону Петербурга возрос по сравнению с предыдущим годом."Праздничный" трафик на М-11 в сторону Петербурга возрос по сравнению с предыдущим годом.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Трафик на М-11 взлетел вверх в период новогодних каникул. С 30 декабря 2019 года по 8 января 2020 года интенсивность движения на отрезке от Твери до Санкт-Петербурга возросло на 21%. Открытие новых участков платной трассы от Мясного Бора до города на Неве увеличило интенсивность локальных поездок и вовсе на 84% по сравнению с аналогичным периодом начала 2019-го.

- «Праздничный» трафик состоял, в основном, из легковых автомобилей. Грузовиков на трассе было не больше 9% от общего потока. Для сравнения, в обычные дни их проезжает около 33%. При этом 60% автомобилистов оплачивали поездки с помощью транспондеров, - сообщает пресс-служба ООО «Магистраль двух столиц».

Маршруты более 73% автолюбителей проходили через недавно открывшийся участок М-11 с 646 километра по 684-й. Максимальный трафик зафиксировали 30 декабря, 3 и 5 января – около 28 тысяч машин за сутки. А меньше всего транспорта на трассе оказалось 1 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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