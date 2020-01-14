2020-01-14T22:17:36+03:00
Происшествия

Суд отправил в тюрьму на 8 лет петербуржца, забившего до смерти жену после замечаний о пьянстве

Вышедший из себя мужчина дважды всадил в супругу нож и 24 раза ударил ее тупым твердым предметом
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Пьяный петербуржец, забивший до смерти жену, проведет 8 лет в колонии строгого режима.Пьяный петербуржец, забивший до смерти жену, проведет 8 лет в колонии строгого режима.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Приморский районный суд Петербурга отправил в тюрьму петербуржца, убившего собственную супругу. Его признали виновным по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. В декабре 2018 года в доме на Юнтоловском проспекте пьяный мужчина обезумел и забил жену, которая сделала ему замечание.

- Между ними произошла ссора из-за того, что подсудимый злоупотреблял крепкими алкогольными напитками. После конфликта женщина собралась на прогулку с собакой. В этот момент муж набросился на нее и нанес ей тупым твердым предметом не менее 24 ударов в области головы и туловища, а затем не менее 2 раз ударил ножом по ногам, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

В результате травм супруга скончалась на месте. Женоубийцу ждет 8 лет заключения в колонии строгого режима. Приговор пока еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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