В Выборгском заливе спасли тонущих рыбаков, застрявших в ледяной пучине

14 Янв. 2020 2020-01-14T22:46:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Выборгском заливе вызволили из ледяной пучины четверых рыбаков. Все началось с того, что резиновая лодка двоих из них внезапно начала сдуваться и тонуть. Сначала на помощь к ним отправилась пара других рыбаков, однако у них получалось далеко не все, поскольку пробить лед и подплыть к тонущим мужчинам оказалось не так-то просто. Хорошо, что в ситуацию вмешались спасатели МЧС.

Двоим спасенным рыбакам потребовалась помощь врачей, потому что они успели слегка обморозиться. Фото: vk.com/szrpso

- Прибывшая дежурная смена обнаружила недалеко от берега две лодки: одну - полузатопленную резиновую, с двумя рыбаками, а на другой еще двое пытались пробиться на помощь через лед. Спасатели на катере «Редан-550», ломая ледяное поле, быстро добрались до мужчин, приняли на борт всех четверых и доставили на берег, - передает пресс-служба РПСО в официальной группе во «Вконтакте».

В итоге двум пострадавшим рыбакам потребовалась помощь медиков. Спасатели вызвали врачей на берег незамедлительно.

ИСТОЧНИК KP.RU