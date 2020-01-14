2020-01-14T22:46:55+03:00
Общество

В Выборгском заливе спасли тонущих рыбаков, застрявших в ледяной пучине

Спасатели МЧС добирались до рыбаков, ломая лед на своем катере [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Тонущих рыбаков спасли из ледяной пучины Выборгского залива. Фото: vk.com/szrpsoТонущих рыбаков спасли из ледяной пучины Выборгского залива. Фото: vk.com/szrpso
Изменить размер текста:

В Выборгском заливе вызволили из ледяной пучины четверых рыбаков. Все началось с того, что резиновая лодка двоих из них внезапно начала сдуваться и тонуть. Сначала на помощь к ним отправилась пара других рыбаков, однако у них получалось далеко не все, поскольку пробить лед и подплыть к тонущим мужчинам оказалось не так-то просто. Хорошо, что в ситуацию вмешались спасатели МЧС.

Двоим спасенным рыбакам потребовалась помощь врачей, потому что они успели слегка обморозиться. Фото: vk.com/szrpso

Двоим спасенным рыбакам потребовалась помощь врачей, потому что они успели слегка обморозиться. Фото: vk.com/szrpso

- Прибывшая дежурная смена обнаружила недалеко от берега две лодки: одну - полузатопленную резиновую, с двумя рыбаками, а на другой еще двое пытались пробиться на помощь через лед. Спасатели на катере «Редан-550», ломая ледяное поле, быстро добрались до мужчин, приняли на борт всех четверых и доставили на берег, - передает пресс-служба РПСО в официальной группе во «Вконтакте».

В итоге двум пострадавшим рыбакам потребовалась помощь медиков. Спасатели вызвали врачей на берег незамедлительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пункты приема елок в Петербурге превращаются в грязные свалки
В Выборгском заливе спасли тонущих рыбаков, застрявших в ледяной пучине
Суд отправил в тюрьму на 8 лет петербуржца, забившего до смерти жену после замечаний о пьянстве
За новогодние праздники трафик на М-11 в сторону Петербурга увеличился на 21%
МЧС предупреждает петербуржцев о резком усилении ветра 15 января
В Петербурге потратят почти 1,5 млн рублей на концерты для мигрантов
Проспект Непокоренных вновь подтопило после очередного прорыва трубы
Суд пожалел фаната «Зенита», пнувшего росгвардейца, и заменил ему реальный срок на условный
В Петербурге хотят усилить контроль за парковкой на газонах
В Петербурге существенно выросло число банкротов за 2019 год
В Петербурге решат вопрос с «сиротским гетто»
Стая краснокнижных лебедей поселилась в Финском заливе рядом с дамбой
Юных неонацистов из Петербурга, избивших человека за цвет шнурков, оштрафовали
Житель Ленобласти, который насиловал и снимал порно со своей 11-летней дочерью, отправится в тюрьму на 14 лет
На мать из Гатчины, задушившую бывшего мужа, возбудили дело об убийстве
Планировку у развязки Московского шоссе с Дунайским проспектом сделают к лету 2021 года
Подозреваемый в изнасиловании петербургской студентки оказался бывшим стажером полиции