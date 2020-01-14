2020-01-14T23:55:22+03:00
Общество

В Петербурге собираются штрафовать предприятия с фиктивными вакансиями для инвалидов

Городские депутаты сетуют, что некоторые хитрые организации обходят закон о квотах для приема на работу инвалидов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге хотят ужесточить закон о квотах для приема на работу инвалидов.В Петербурге хотят ужесточить закон о квотах для приема на работу инвалидов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге намерены бороться с горе-работодателями, которые открывают фиктивные вакансии для инвалидов. Тем самым крупные предприятия обходят обязательный закон о квотах для людей с ограниченными возможностями здоровья. Городские депутаты намерены бороться с этим и штрафовать нарушителей.

- Некоторые работодатели выдумывают всякие схемы – специально открывают такую вакансию, на которую никто никогда не придет работать. Например, условно говоря, переводчик с китайского на русский да еще и с высшим образованием и со знанием арабского за зарплату 10 тысяч рублей в месяц. Естественно, такой ставкой инвалиды не заинтересованы. А работодатель оправдывается тем, что вакансия «простаивает» не по их вине, якобы просто нет желающих, - объяснил депутат ЗакСа Северной столицы Денис Четырбок в эфире «Радио Комсомольская правда в Петербурге».

Новая поправка в закон засчитает резервирование квоты для приема на работу инвалидов выполненной только после заключения с человеком трудового договора. Помимо штрафов недобросовестных организаций ждут постоянные проверки инспекции по труду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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