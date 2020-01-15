Суд освободил из-под стражи мстящего петербуржца, напавшего с топором на брокеров

15 Янв. 2020 2020-01-15T00:24:06+03:00

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Московский районный суд Петербурга признал виновным и тут же отпустил из-под стражи петербуржца, который напал с топором сотрудников брокерской организации. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год, но он его уже отбыл, находясь в СИЗО на время следствия.

Мужчина проходил по уголовному делу о покушении на убийство. Он неплохо вложился в финансовую организацию «БКС». Месяц за месяцем любитель легких денег ожидал увеличение переданной брокерам суммы. Однако те попросили его занести еще немного средств. В итоге горе-вкладчик остался у разбитого корыта и захотел отомстить.

- Он пришел в офис организации с топором и нанес одному из сотрудников не менее 1 удара в голову без телесных повреждений, другому не менее 2 ударов по телу, причинив вред средней степени тяжести, а также третьему не менее 1 удара, повлекшего тяжелое ранение. Свою вину мужчина признал, - передают детали дела в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Обвиняемому повезло, что дело в итоге переквалифицировали на покушение на убийство в состоянии аффекта. Любопытно, что потерпевшие брокеры не держали зла на обидчика и на строгом наказании не настаивали, рассказав суду об отсутствии претензий и вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU