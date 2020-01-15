2020-01-15T08:29:58+03:00
Общество

15 января в Петербурге может быть побит температурный рекорд

Синоптики обещают дождь и до 8 градусов тепла
Петр КИБЕР
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Совсем как летом, конечно не будет, но температурный рекорд Петербург поставить вполне может.Совсем как летом, конечно не будет, но температурный рекорд Петербург поставить вполне может.Фото: Евгения ГУСЕВА
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На календаре у петербуржцев январь, а за окном - весна. Погода, которая сейчас стоит в городе, больше подходит марту, чем первому зимнему месяцу. И прекращать свои шутки природа пока не намерена. Так, в среду, в Северной столице (северной ли?) может быть побит температурный рекорд. Синоптики обещают до +8 градусов.

- Петербург идет на рекорд! 15 января город окажется в теплом секторе активного атлантического циклона. Будет облачно, с дождями. Температура воздуха составит +6…+8 градусов Ветер юго-западный 7-12 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 750 мм ртутного столба, что ниже нормы, - сообщает в соцсетях метеоролог Михаил Леус.

Согласны с ним и синоптики петербургского гидрометцентра. Правда из прогноз не такой «жаркий». Всего до 7 градусов выше ноля. Но и это значительно превышает температурный максимум в +5,5 градусов, зафиксированный в 1975 году. Пока нынешняя зима остается одной из самых теплых в истории. И резкого похолодания в ближайшие дни ждать не стоит.

Что касается погоды в Ленобласти, то здесь также тепло от+3 до +8 градусов, с мокрым снегом, дождями и резким ветром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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