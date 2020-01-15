Ночной «Сапсан» из Москвы пришел в Петербург с часовой задержкой из-за поломки

15 Янв. 2020 2020-01-15T09:59:39+03:00

Вечерний "Сапсан" из Москвы пришел в Петербург с часовым опозданием. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Быстро доставать сумки, чемоданы и бежать на метро, чтобы успеть до его закрытия, пришлось пассажирам №778 «Сапсан» сообщением Москва — Санкт-Петербург, который пришел в Северную столицу почти с часовым опозданием.

- 14 января около 23 часов на станции Чудово по техническим причинам был остановлен поезд №778 «Сапсан». Состав отправился со станции с задержкой в 50 минут, - сообщала ночью 15 января пресс-служба Октябрьской железной дороги.

При этом в ОЖД не уточняют, какого именно рода «техническая неисправность» задержала состав в пути. Сами пассажиры в соцсетях сообщали, что поезд встал в Чудово из-за поломки.

Согласно расписанию, «Сапсан» должен был прийти в город на Неве в 23:44, однако на деле состав прибыл к перрону Московского вокзала ближе к часу ночи. Учитывая, что метро закрывается примерно в это же время, людям пришлось поторопиться, чтобы успеть на него.

Впрочем, опоздавшие не остались на улице. Из развезли по домам автобусом, который предоставил «Пассажиравтотранс».

ИСТОЧНИК KP.RU