2020-01-15T09:51:03+03:00
Общество

Феминистка раскритиковала Смольный, посчитавший геев переносчиком ВИЧ-инфекций

Возмущение активистки вызвало заявление главы комитета по здравоохранению Петербурга
Петр КИБЕР
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Петербургская феминистка возмутилась тому, что геев назвали распространителями ВИЧ-заболеваний.Петербургская феминистка возмутилась тому, что геев назвали распространителями ВИЧ-заболеваний.Фото: Дарья Вострикова
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Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга подвел промежуточные итоги и принял программу профилактики ВИЧ-заболеваний в городе. И все было бы ничего, кабы глава Комздрава не включил в число групп риска наркоманов и людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Точнее геев.

- Руководитель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец подвел промежуточные итоги борьбы с ВИЧ среди петербуржцев. В частности, он сообщил, что в городе проживают 10,5 тыс. гомосексуалистов, часть из которых является ВИЧ-инфицированными, - пишет «Мойка 78».

Это заявление не на шутку возмутило сторонников ЛГБТ-сообщества, которые посчитали подобные намеки оскорбительными. И привели совсем другую статистику. По их мнению, гомосексуальность перестала быть главной причиной распространения ВИЧ-инфекций.

- Согласно мировой статистике, самая высокая группа риска, через которую распространяется ВИЧ — это женщины, состоящие в браке. Именно им мужья приносят кучу венерических заболеваний, - заявила «Мойке 78» феминистка Леда Гарина.

Также активистка заявила, что 10,5 тысяч гомосексуалистов в Петербурге - это очень мало. В среднем, это 10% общества, так что в 5-миллонном городе геев и лесбиянок должно быть около 500 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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