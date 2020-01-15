«Дочка ревет не переставая»: Петербурженка ищет черного кота, который ушел и не вернулся

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:30:09+03:00

Петербурженка ищет кота, который ушел из дома и не вернулся. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Любимец семьи пропал в день рождения, когда все были немного навеселе

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Жительница Санкт-Петербурга Елена обратилась через соцсети за помощью к горожанам. Она просит помочь найти своего черного кота. Любимец семьи пропал в минувшие выходные и до сих пор не вернулся. Особенно тяжело потерю переживает маленькая дочь Елены.

- В день рождения, все были нетрезвы ,кот тоже. Мы его в клуб с собой не взяли, обиделся и ушел. А если серьезно, он не убегает, домашний. Прошу, пожалуйста, если кто увидел, верните, позвоните! Я вокруг дома не прекращаю искать, переживаю. Дочь ревет...печальная история, - пишет петербурженка в соцсетях.

По словам хозяйки, кот совершенно обычный, черный, гладкошерстный. Пропал у дома 103, корпус 1 по проспекту Стачек. Ближайшие подвалы и дома уже обследованы, но пушистый проказник как в воду канул.

Если кто-то видел любимого кота ее дочки, Елена просит сообщить ей. Номера для связи опубликованы в паблике «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

ИСТОЧНИК KP.RU