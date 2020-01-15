«Дочка ревет не переставая»: Петербурженка ищет черного кота, который ушел и не вернулся
Жительница Санкт-Петербурга Елена обратилась через соцсети за помощью к горожанам. Она просит помочь найти своего черного кота. Любимец семьи пропал в минувшие выходные и до сих пор не вернулся. Особенно тяжело потерю переживает маленькая дочь Елены.
- В день рождения, все были нетрезвы ,кот тоже. Мы его в клуб с собой не взяли, обиделся и ушел. А если серьезно, он не убегает, домашний. Прошу, пожалуйста, если кто увидел, верните, позвоните! Я вокруг дома не прекращаю искать, переживаю. Дочь ревет...печальная история, - пишет петербурженка в соцсетях.
По словам хозяйки, кот совершенно обычный, черный, гладкошерстный. Пропал у дома 103, корпус 1 по проспекту Стачек. Ближайшие подвалы и дома уже обследованы, но пушистый проказник как в воду канул.
Если кто-то видел любимого кота ее дочки, Елена просит сообщить ей. Номера для связи опубликованы в паблике «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
ИСТОЧНИК KP.RU