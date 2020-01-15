Юный петербуржец расстрелял отца подруги, требуя забрать заявление об изнасиловании

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:54:08+03:00

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18-летний парень не придумал ничего умнее, чем расстрелять отца своей подруги, чтобы убедить семью девочки забрать заявление об изнасиловании. Около полуночи 13 января 2020 года в одном из домов на Школьной улице в городе Пушкин, что под Петербургом прозвучал выстрел. Именно так пьяный молодой человек вместе со своим не менее пьяным отцом решили разобраться в проблеме.

- Вечером 13 января 40-летний мужчина вместе со своим 18-летним сыном, оба пьяные, пришли домой к семье, которые обвинили юношу в изнасиловании их 17-летней приемной дочери. Заявление было написано еще в октябре 2019 года. Завязался конфликт, мужчины требовали забрать заявление, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

В качестве «аргумента» юноша в упор выстрелил в приемного отца своей знакомой из травматического пистолета. Пострадавшего мужчину госпитализировали со слепым ранением грудной клетки.

Молодого человека задержали. У него изъяли «Осу», которая по документам раньше принадлежала совсем другому человеку. Также известно, что отец парня неоднократно был судим за воровство. Сейчас полиция разбирается в конфликте.

ИСТОЧНИК KP.RU