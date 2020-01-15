2020-01-15T11:07:19+03:00
Происшествия

Пьяный бизнесмен грозил включить газ и взорвать жилой дом

Теперь мужчине грозит срок за ложное сообщение от теракте
Петр КИБЕР
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Предприниматель из Киришей по пьянке угрожал взорвать жилой дом.Предприниматель из Киришей по пьянке угрожал взорвать жилой дом.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Кучу неприятностей нажил себе житель Ленинградской области, который, будучи в пьяном виде, угрожал взорвать жилой дом. Причем в полицию на 48-летнего мужчину заявил его собственный сын.

- В 13:34 в полицию обратился житель города Кириши, который сообщил, что его отец, проживающий на улице Романтиков, 9, угрожает включить газ и взорвать дом, - информирует источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на вызов полицейские обнаружили на адресе нетрезвого хозяина квартиры, который и угрожал взрывом. Возмутителем спокойствия оказался индивидуальный предприниматель. На крайний шаг он пошел, чтобы привлечь внимание родственников.

В итоге мужчину не стали арестовывать, а взяли с него обязательство о явке в суд. По статье за заведомо ложное сообщение о теракте бизнесмену грозит штраф до полумиллиона рублей, принудительные работы или ограничение свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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