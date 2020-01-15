2020-01-15T11:11:11+03:00
Общество

Больше половины петербуржцев просят работодателей поднять зарплату

70 процентов горожане не устраивает их уровень дохода
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
70% петербуржцев не устраивает их зарплата70% петербуржцев не устраивает их зарплатаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Большая часть работающего населения Петербурга совсем не довольны своей зарплатой. Около 70 процентов работников считают, что их уровень дохода не достаточный. При этом, горожане стараются поговорить на эту тему со своим начальством, но далеко не все добиваются положительного итога этого разговора.

- В основном не довольны своей зарплатой фрилансеры и представители рабочих профессий. Так, 61 процент петербуржец заявили, что им приходилось говорить с руководством на тему повышения зарплаты. В основном это топ-менеджеры и руководители среднего звена, представители сфер туризма, гостиниц, ресторанов, строительства и недвижимости, автомобильного бизнеса, - говорится в исследовании компании HeadHunter.

Разумеется, чаще всего на тему повышения зарплаты начинают говорить сами работники и только в 7 процентах случаев инициатива исходит от руководителей. Однако успешный исход такой беседы ожидал только 47 процентов опрошенных горожан. Отмечается, что женщины лучше справляются с этой задачей, чем мужчины.

Кстати, своим уровнем дохода в Петербурге довольны только три процента горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Майонез с амфетамином нашли у посетителя петербургской тюрьмы
Воспитательница детсада пожаловалась, что с ее 15-летней дочкой спит взрослый парень
Больше половины петербуржцев просят работодателей поднять зарплату
Пьяный бизнесмен грозил включить газ и взорвать жилой дом
Юный петербуржец расстрелял отца подруги, требуя забрать заявление об изнасиловании
«Дочка ревет не переставая»: Петербурженка ищет черного кота, который ушел и не вернулся
Феминистка раскритиковала Смольный, посчитавший геев переносчиком ВИЧ-инфекций
Ночной «Сапсан» из Москвы пришел в Петербург с часовой задержкой из-за поломки
Суд не разрешил строить частный ЗАГС напротив Александро-Невской лавры
15 января в Петербурге может быть побит температурный рекорд
Семак рассказал о состоянии Малкома и Кокорина на тренировочном сборе «Зенита» в межсезонье