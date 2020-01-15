Больше половины петербуржцев просят работодателей поднять зарплату

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:11:11+03:00

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Большая часть работающего населения Петербурга совсем не довольны своей зарплатой. Около 70 процентов работников считают, что их уровень дохода не достаточный. При этом, горожане стараются поговорить на эту тему со своим начальством, но далеко не все добиваются положительного итога этого разговора.

- В основном не довольны своей зарплатой фрилансеры и представители рабочих профессий. Так, 61 процент петербуржец заявили, что им приходилось говорить с руководством на тему повышения зарплаты. В основном это топ-менеджеры и руководители среднего звена, представители сфер туризма, гостиниц, ресторанов, строительства и недвижимости, автомобильного бизнеса, - говорится в исследовании компании HeadHunter.

Разумеется, чаще всего на тему повышения зарплаты начинают говорить сами работники и только в 7 процентах случаев инициатива исходит от руководителей. Однако успешный исход такой беседы ожидал только 47 процентов опрошенных горожан. Отмечается, что женщины лучше справляются с этой задачей, чем мужчины.

Кстати, своим уровнем дохода в Петербурге довольны только три процента горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU