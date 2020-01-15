2020-01-15T11:36:03+03:00
Происшествия

Воспитательница детсада пожаловалась, что с ее 15-летней дочкой спит взрослый парень

Теперь поисками 21-летнего «ромео» занимается полиция
Петр КИБЕР
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В Колпино безработный мужчина проводил ночи со школьницей.В Колпино безработный мужчина проводил ночи со школьницей.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Полицейские Колпинского района Санкт-Петербурга ищут 21-летнего местного жителя, которого обвинили в интимной связи с 15-летней школьницей. Заявление на парня подала мать девушки, работающая помощником воспитателя в детском саду.

- 14 января в отделение полиции обратилась 35-летняя жительница Колпино с заявлением о том, что безработный мужчина 1998 года рождения неоднократно вступал в половую связь с ее несовершеннолетней дочерью, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Учитывая, что девочке-подростку нет еще и 16 лет, подобные ситуации законом оцениваются очень строго. Полицейские приняли у матери школьницы заявление и отправились на розыски самого «ромео». Даже если все происходило с обоюдного согласия, избежать уголовного дела молодому человеку будет непросто.

К слову, это не первые его проблемы с законом. Еще будучи подростком, он привлекался за побои, а в 2019 году, за незаконный оборот наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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