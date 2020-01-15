2020-01-15T11:42:05+03:00
Происшествия

Майонез с амфетамином нашли у посетителя петербургской тюрьмы

Порошок был спрятан во втором дне банки с соусом
Лилия КОЗЛОВА
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Амфетамин в майонезе нашли у посетителя петербургской тюрьмы / Фото: УФСИН по Петербургу и ЛенобластиАмфетамин в майонезе нашли у посетителя петербургской тюрьмы / Фото: УФСИН по Петербургу и Ленобласти
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Житель Петербурга проявил изобретательность и «приготовил» майонез с наркотиками, чтобы привезти его обитателям тюрьмы. В среду, 15 января 2020 года, сотрудники УФСИН сообщили о задержании мужчины, который приехал на территорию исправительной колонии номер 4. В его машине лежали банки с майонезом, в которых были спрятаны пакеты с порошком.

- Во время досмотра автомобиля Hyundai Solaris, на которой приехал петербуржец, были найдены майонезные банки, во втором дне которых было обнаружено порошкообразное вещество белого цвета. А один из пакетиков был спрятан прямо в соусе, - сообщили в УФСИН по Петербургу и Ленобласти.

Вещество изъяли и отправили его на экспертизу, которая установила, что порошок – это наркотическое средство под названием амфетамин. Всего в пакетиках его было 62,3 грамма.

На данный момент до данному факту проводится проверка. Также возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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