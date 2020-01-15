Девушку в черных трусах и зеленой футболке госпитализировали в бессознанке с отравлением психотропами

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:14:18+03:00

Сразу две пациентки с отравлением препаратами поступили в НИИ им. Джанелидзе из Колпино. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Позднее в аналогичном состоянии в больницу привезли еще одну жительницу Колпино

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Сразу две жительницы Колпино оказались в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с сильным отравлением психотропными веществами. Первой в бессознательном состоянии привезли молодую девушку, на которой из одежды были лишь черные трусы и зеленая футболка.

- Ночью 14 января в полицию поступило сообщение о том, что накануне вечером из Колпино поступила женщина. Бригада скорой помощи забрала ее с лестничной площадки дома на Тверской улице. Предварительный диагноз - острое отравление психотропами, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Позднее девушка очнулась и рассказала, что ей 22 года и как ее зовут.

Второй пациенткой из Колпино стала девушка в розовой кофточке. Ее, днем 14 января, привезли в Джанелидзе и дома 20, корпус 2 по Заводскому проспекту. Медики диагностировали у женщины токсическое отравление неизвестными препаратами депримирующего действия (транквилизаторы и пр.).

Выяснять все подробности инцидентов будет уже полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU