Депутаты одобрили льготы предприятиям, где работают инвалиды, пенсионеры и многодетные
Петербургские депутаты одобрили пакет льгот для предприятий, которые принимают на работу инвалидов, пенсионеров, людей предпенсионного возраста и многодетных родителей. Такие фирмы могут освободить от уплаты части налогов.
- Компании, которые трудоустраивают инвалидов, многодетных родителей, пенсионеров и людей предпенсионного возраста либо оказывают им социально значимые услуги, могут освободить от уплаты налога на имущество, - сообщает один из авторов законопроекта депутат Денис Четырбок
Народные избранники уже поддержали инициативу в первом чтении.
Кроме этого, на первом после новогодних каникул заседании, ЗакС принял законопроект о соцподдержке сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одобрил изменения в закон о жилищной политике и принял за основу документ о поправках в социальный кодекс Санкт-Петербурга. Также были рассмотрены и другие важные вопросы.
ИСТОЧНИК KP.RU