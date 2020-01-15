2020-01-15T12:46:39+03:00
Общество

Депутаты одобрили льготы предприятиям, где работают инвалиды, пенсионеры и многодетные

Такие компании освободят от уплаты налога на имущество
Петр КИБЕР
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Петербургский ЗакС вышел из новогодних каникул и провел первое заседание.Петербургский ЗакС вышел из новогодних каникул и провел первое заседание.Фото: Тимур ХАНОВ
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Петербургские депутаты одобрили пакет льгот для предприятий, которые принимают на работу инвалидов, пенсионеров, людей предпенсионного возраста и многодетных родителей. Такие фирмы могут освободить от уплаты части налогов.

- Компании, которые трудоустраивают инвалидов, многодетных родителей, пенсионеров и людей предпенсионного возраста либо оказывают им социально значимые услуги, могут освободить от уплаты налога на имущество, - сообщает один из авторов законопроекта депутат Денис Четырбок

Народные избранники уже поддержали инициативу в первом чтении.

Кроме этого, на первом после новогодних каникул заседании, ЗакС принял законопроект о соцподдержке сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одобрил изменения в закон о жилищной политике и принял за основу документ о поправках в социальный кодекс Санкт-Петербурга. Также были рассмотрены и другие важные вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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