Депутаты одобрили льготы предприятиям, где работают инвалиды, пенсионеры и многодетные

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:46:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Петербургские депутаты одобрили пакет льгот для предприятий, которые принимают на работу инвалидов, пенсионеров, людей предпенсионного возраста и многодетных родителей. Такие фирмы могут освободить от уплаты части налогов.

- Компании, которые трудоустраивают инвалидов, многодетных родителей, пенсионеров и людей предпенсионного возраста либо оказывают им социально значимые услуги, могут освободить от уплаты налога на имущество, - сообщает один из авторов законопроекта депутат Денис Четырбок

Народные избранники уже поддержали инициативу в первом чтении.

Кроме этого, на первом после новогодних каникул заседании, ЗакС принял законопроект о соцподдержке сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одобрил изменения в закон о жилищной политике и принял за основу документ о поправках в социальный кодекс Санкт-Петербурга. Также были рассмотрены и другие важные вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU