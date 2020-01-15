2020-01-15T13:21:05+03:00
Происшествия

В Новой Ладоге седой мужчина пытался похитить ребенка по пути в школу

Водитель внедорожника кричал: «я тебя знаю» и хотел затащить 10-летнюю девочку в машину
Петр КИБЕР
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Полиция ищет мужчину, который пытался украсть школьницу в Новой Ладоге.Полиция ищет мужчину, который пытался украсть школьницу в Новой Ладоге.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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10-летняя школьница из поселка Новая Ладога Волховского района Ленобласти едва не стала жертвой похищения. Утром 14 января ее, по пути в школу, пытался затащить в машину неизвестный мужчина.

- В полицию обратился 34-летний житель Новой Ладоги, который заявил, что около 8:40 утра его дочь, примерно в 50 метрах от школы, с криками «Это ты, я тебя знаю», схватил за руку неизвестный злоумышленник, - сообщает источник в правоохранительных органах.

По счастью, девочке удалось вырваться и убежать. Потенциальный похититель догонять жертву не стал и предпочел скрыться с места происшествия. Известно, что инцидент попал в поле зрения камер наблюдения. Записи уже изучают оперативники.

Параллельно полицейские ищут и самого мужчину. По описанию ос слов девочки, он среднего роста, возрастом 50-60 лет, с седыми волосами и бородой (щетиной). Носит камуфляжную куртку. Ездит на светлом кроссовере - предположительно «Рено Дастер».

Проверка по факту ЧП продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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