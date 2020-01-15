2020-01-15T13:21:29+03:00
Общество

Количество преступлений в 2019 году в Петербурге уменьшилось

Общий показатель раскрываемости стал одним из самых высоких за последние годы
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге снизилось количество преступлений в 2019 годуВ Петербурге снизилось количество преступлений в 2019 годуФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Петербурге стало жить спокойнее. Такие выводы можно сделать исходя из отчета работы следственного комитета города за 2019 год. Так, за 12 месяцев в городе на Неве было зарегистрировано 48627 преступлений, что на 5,4 процентов меньше, чем в 2018 году. И зафиксировано снижение по двум особо тяжким составам преступлений, посягающих на жизнь и здоровье граждан.

- Тяжких и особо тяжких преступлений зарегистрировано 16 750, то есть 34,4 процентов от общего числа, и на 13 процентов меньше, чем в 2018 году. На 51 случай уменьшилось количество убийств в Петербурге – 139, - сообщили в следственном комитете.

Раскрываемость преступлений при этом повысилась. Так, за 2019 год было раскрыто 93,3 процента убийств, на 1,1 процент больше 2018 года. Раскрыты все убийства, совершенные с использованием огнестрельного оружия, а также сопряженные с разбоем. Лишь по 8 убийствам лица, подлежащие привлечению в качестве обвиняемых в настоящее время не установлены, работа по их установлению продолжается.

Что касается изнасилований, то их раскрываемость тоже очень высокая. Только одно осталось не выясненным.

Всего в производстве в 2019 году находилось 4 691 уголовное дело, из них окончено 2 798, а в суд с обвинительным заключением либо актом, постановлением о применении мер медицинского характера направлено 2 354 дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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