2020-01-15T13:46:56+03:00
Общество

В Петербурге добиваются доступности кинотеатров для инвалидов

Проверка одного из заведений показала, что в залах недостаточно мест для маломобильных граждан
Лилия КОЗЛОВА
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Прокуратура добивается доступности кинопоказов для маломобильных граждан в ПетербургеПрокуратура добивается доступности кинопоказов для маломобильных граждан в ПетербургеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В последние годы в Петербурге все больше уделяют внимание правам и обеспечению доступности города для маломобильных граждан, чтобы они могли спокойно передвигаться и комфортно чувствовать себя везде. Так, в среду, 15 января 2020 года, прокуратура Красносельского района проверила один из кинотеатров на Петергофском шоссе. Оказалось, что залы заведения не оборудованы для инвалидных колясок.

- В кинозалах отсутствует техническое оснащение, предназначенное для пребывания различных категорий инвалидов и маломобильных групп населения. Также количество выделенных мест в залах для инвалидов-колясочников составляет менее 3 процентов от общего числа зрителей, - сообщили в прокуратуре.

Получается, что руководство кинотеатра не надлежащим образом организовали пространство, что привело к нарушениям культурных прав, а также прав маломобильных групп населения на доступную окружающую среду.

Сейчас прокуратура внесла руководителям кинотеатра представление с требованиями об устранении нарушений закона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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