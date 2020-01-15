За новогодние праздники петербуржцы пересекли границу с Финляндией 220 тысяч раз

15 Янв. 2020 2020-01-15T14:06:04+03:00

В это число вошли и жители Ленобласти, также проводившие праздники в Суоми

Изменить размер текста: A A

Новогодние праздники традиционно стали временем, когда жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области разъезжаются по заграницам. При этом больше всего народу едут не на юга а в ближайшие Эстонию и Финляндию. И если по первой статистику пока не подсчитали, то Выборгская таможня определила, сколько человек пересекали границу с 1 по 8 января.

- В праздничные дни таможенные посты «Торфяновка», «Брусничное» и «Светогорск» работали в усиленном режиме. В период с 1 по 8 января 2020 года через посты Выборгской таможни проследовало 224 466 человек, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Другими словами, туда-обратно съездили около 110 тысяч туристов из России. Поток финнов также был, но в общей массе он практически незаметен.

При этом таможенникам и пограничникам пришлось оформить на выезд-въезд 60 572 легковых автомобиля и 1309 автобусов.

И в это число не входят те петербуржцы и жители Ленобласти, которые отправились в Финляндию на «Аллегро» или самолетом.

ИСТОЧНИК KP.RU