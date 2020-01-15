2020-01-15T14:08:49+03:00
Происшествия

Во время дождя затопило станцию петербургского метро «Дунайская»

Новые вестибюли городской подземки не выдерживают сырой погоды [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Станцию метро "Дунайская" затопило во время дождяСтанцию метро "Дунайская" затопило во время дождяФото: СОЦСЕТИ
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Жители Петербурга не устают возмущаться качеству строительства новых станций метрополитена. Любая непогода с осадками, и вестибюли быстро наполняются водой, появляются протечки. Так, в среду, 15 января 2020 года, снова затопило станцию метро фиолетовой ветки «Дунайская», которая была открыта только минувшей осенью. А все из-за дождя в городе.

- Бакланы уже метро проклевали? – шутят горожане.

На кадрах, которые публикуют пассажиры метро в сети, уже не просто подтеки на стенах, а настоящие лужи, разливающие по платформе. С каждой минутой, пока идет дождь, вода лишь прибавляется. А мокрый пол, отмечают горожане, опасен для людей.

- Поскользнулся, упал, очнулся, гипс. Это в лучшем случае, - возмущаются другие.

Петербуржцы все возмущаются в социальных сетях по поводу постоянных протечек, однако никаких мер в подземке так предпринято и не было. Последний раз станцию затопило буквально накануне, 14 января.

В Петербурге во время дождя затопило станцию метро "Дунайская" .

ИСТОЧНИК KP.RU

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