Во время дождя затопило станцию петербургского метро «Дунайская»
Жители Петербурга не устают возмущаться качеству строительства новых станций метрополитена. Любая непогода с осадками, и вестибюли быстро наполняются водой, появляются протечки. Так, в среду, 15 января 2020 года, снова затопило станцию метро фиолетовой ветки «Дунайская», которая была открыта только минувшей осенью. А все из-за дождя в городе.
- Бакланы уже метро проклевали? – шутят горожане.
На кадрах, которые публикуют пассажиры метро в сети, уже не просто подтеки на стенах, а настоящие лужи, разливающие по платформе. С каждой минутой, пока идет дождь, вода лишь прибавляется. А мокрый пол, отмечают горожане, опасен для людей.
- Поскользнулся, упал, очнулся, гипс. Это в лучшем случае, - возмущаются другие.
Петербуржцы все возмущаются в социальных сетях по поводу постоянных протечек, однако никаких мер в подземке так предпринято и не было. Последний раз станцию затопило буквально накануне, 14 января.
В Петербурге во время дождя затопило станцию метро "Дунайская" .
ИСТОЧНИК KP.RU