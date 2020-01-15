2020-01-15T14:34:25+03:00
Общество

Дорогу из Ленобласти в Колпино планируется обновить

Дорожники региона предложили Петербургу проект реконструкции трассы
Лилия КОЗЛОВА
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Ленобласть предложила Петербургу обновить дорогу в КолпиноЛенобласть предложила Петербургу обновить дорогу в КолпиноФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Ленинградская область предложила Петербургу обновить путь к Колпино. Дорожный комитет 47-го региона сделал предпроектные проработки реконструкции одной из наиболее загруженных пограничных дорог — «Подъезду к Колпино» от федеральной трассы «Москва — Санкт-Петербург», проходящей через поселок имени Тельмана в Тосненском районе.

- Сейчас это рабочий вариант, который, безусловно, требует корректировок и предложений. Мы ждем их от профильных органов власти Санкт-Петербурга и администрации Тосненского района, так как данный вопрос должен решаться в тесном взаимодействии города и области. Подчеркну, что мы намерены расшить этот проблемный узел, в заторах на котором ежедневно стоят десятки тысяч автомобилей, — отметил глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов.

Так, в проекте предложено расширить дорогу, модернизировать нескольких перекрестков, включая загруженное примыкание к Оборонной улице в Колпино.

Следующее обсуждение вариантов реконструкции подъезда к Колпино намечено на начало февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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