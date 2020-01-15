В Петербурге начали вырубать больные вязы

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:06:12+03:00

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Утром в среду, 15 января, в Калининском районе Петербурга начались работы по санитарной рубке деревьев. Вязы на проспекте Маршала Блюхера, растущие на участке от дома 1 до дома 7 и отделяющие дорогу от автомобильных гаражей, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, решено убрать.

- Всего планируется вырубить 76 вязов. Все они поражены голландской болезнью. Течение этой болезни в данном случае вошло в острую фазу. Это видно невооруженным глазом по состоянию деревьев, - сообщили в комитете по благоустройству Петербурга.

На сегодняшний день, способов лечения данной болезни нет. Но есть опасность заражения других здоровых деревьев.

Вырубка деревьев проводится в соответствии с выданным разрешением. Планируется, что все работы будут продолжаться три дня. Весной на этом месте будут высажены 76 мелколистных лип.

ИСТОЧНИК KP.RU