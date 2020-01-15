За смерть водителя «Лады» на ЗСД петербуржцу дали 3 года условно

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:10:04+03:00

Врезавшийся в легковушку автомобилист не признал себя виновным

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Василеостровский суд Петербурга вынес приговор водителю «Ниссана», который в августе 2018 года устроил смертельное ДТП на Западном скоростном диаметре. В результате столкновения с «Ладой» погиб водитель отечественной легковушки. При этом сам обвиняемый вину не признал.

- Суд установил: 29.08.2018 около 20 часов 13 минут водитель «Ниссан Кашкай» ехал по ЗСД от набережной Макарова к Богатырскому проспекту в условиях пасмурной погоды, искусственного освещения, мокрого дорожного покрытия, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Следователи установили, что машина ехала по второй слева полосе, над которой горел красный Х - образный сигнал реверсивного светофора. Скорость машины была 110 км/ч. При этом на соседних полосах действовало ограничение в 60 км/ч.

Не успев затормозить, «Ниссан» влетел в «Ладу-2115», стоявшую на «аварийке». Удар оказался смертельным для водителя отечественной легковушки.

Сам водитель «Ниссана» вину не признал, заявив, что не считает красный Х-образный сигнал сигналом светофора, двигался со скоростью потока около 100 км/ч и не мог предотвратить ДТП, так как перед ним шла «Газель», резко отвернувшая в сторону.

Суд дал водителю 3 года условно и лишил его прав на тот же срок.

ИСТОЧНИК KP.RU