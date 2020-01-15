Бандиты с автоматами угнали у петербургского водителя Range Rover
Среди белого дня бандиты совершили дерзкий угон внедорожника в Петербурге. Около двух часов дня в среду, 15 января 2020 года, двое неизвестных человек напали на водителя автомобиля Range Rover, угрожали автоматами, вытолкнули владельца из машины и скрылись на ней.
- Сегодня в 13.57 в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на водителя, совершенном напротив станции метро «Елизаровская». По предварительным данным, двое неизвестных под угрозой предмета, похожего на автомат, завладели автомобилем Range Rover и скрылись на нем с места происшествия, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.
В связи с угоном, в Северной столице объявлен план «Перехват». Известно, что автомобиль с бандитами преследовали по Аннинскому шоссе на юге Петербурга.
ИСТОЧНИК KP.RU