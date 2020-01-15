2020-01-15T15:27:22+03:00
Дом. Семья

Петербуржцев попросили заботиться о птицах

Для поддержки пернатых горожане могут повесить кормушки и пополнять их
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцев призвали заботиться о птицах и кормить их зимойПетербуржцев призвали заботиться о птицах и кормить их зимойФото: Артем КИЛЬКИН
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В среду, 15 января, в России отмечается День зимующих птиц. В связи этим жителей Петербурга попросили не забывать о пернатых обитателях и позаботиться о них. Зимой в городе на Неве множество птиц: синицы, воробьи, снегири, щеглы, чечетки, свиристели и многие другие. Проявить заботу к ним не сложно. Можно просто повесить кормушку и периодически пополнять ее заготовленными самостоятельно или приобретенными кормами.

- В Петербурге пятнадцать особо охраняемых природных территорий, где обитают зимние птицы, именно там и рекомендуется их кормить, чтобы у пернатых не развилась зависимость от присутствия человека, - отметили в комитете по природопользованию города.

Подкармливать зимой диких птиц в Петербурге важно, так как вороны и голуби постоянно вытесняют пернатых более мелких видов, которые менее приспособлены к городской жизни. Из-за этого беднеет городская фауна и нарушается экологическое равновесие.

В кормушку лучше всего насыпать нежареные семена подсолнечника. Лакомым кормом для синиц, поползней и больших пестрых дятлов может стать несоленое сало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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