2020-01-15T15:49:24+03:00
Политика

Полтавченко выделил важные темы из послания Путина

Председатель директоров АО «ОСК» считает, что все изменения приведут к улучшению жизни россиян
Лилия КОЗЛОВА
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Полтавченко оценил послание президента РоссииПолтавченко оценил послание президента РоссииФото: Александр ГЛУЗ
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В среду, 15 января 2020 года, президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием, в котором обозначил важные задачи на ближайшие 12 месяцев. Бывший губернатор Петербурга и нынешний председатель совета директоров АО «Объединенная судостроительная корпорация» Георгий Полтавченко оценил слова главы страны и выделил важнейшие, на его взгляд, моменты.

- Это одно из самых масштабных по воздействию и четкости расставленных приоритетов посланий президента. Владимир Путин обозначил контуры будущего страны, еще раз подчеркнув, что источником власти в России является многонациональный народ, - опубликовал комментарий Полтавченко его советник Андрей Кибитов.

По мнению Полтавченко, будущий референдум по внесению изменений в конституцию усилит роль гражданского общества. Все эти изменения – это последовательная работа над улучшением уровня жизни и благосостояния россиян.

Важнейшим из послания Полтавченко выделил – блок демографии и образования.

- Забота о родителях и подрастающем поколении – задача номер один, потому что без грамотной и образованной молодежи никакие конституционные изменения не нужны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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