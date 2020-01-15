В суде получили апелляционные жалобы от пяти обвиненных в теракте в метро Петербурга

15 Янв. 2020 2020-01-15T16:10:57+03:00

С приговором не согласны все адвокаты 11 человек, названных террористами

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Апелляционные жалобы от всех адвокатов 11 человек, приговоренных 10 декабря прошлого года к огромным срокам, в том числе пожизненным, за теракт в метро Петербурга, поступили в московский суд.

– Также мы получили апелляционные жалобы от пяти обвиненных, и они все еще продолжают поступать: в доставку документов почтой вмешались праздники, – сообщила «Комсомолке» пресс-секретарь 2-го Западного окружного военного суда Ирина Жирнова. – «Петербургский метрополитен» от апелляции отказался. От других потерпевших жалоб на приговор не поступало.

На подачу апелляций было дано 10 суток после вынесения приговора 10 декабря 2019-го. Когда почта доставит все жалобы, их обработают, и дело направят на новое рассмотрение. Случится это, по прогнозам 2-го Западного окружного военного суда, в марте.

Пересматривать приговор так называемым террористам из петербургской подземки будут в «столице» Ракетных войск стратегического назначения России – в подмосковной Власихе, где располагается Апелляционный военный суд. После того, как дело поступит в его распоряжение, у него будет 45 суток на то, чтобы начать рассмотрение.

– О доставке моих подзащитных в Москву речи не идет, – пояснил «Комсомолке» Марат Сагитов – адвокат Мирзаалимова, Махмудова, Хакимова и Эргашева. – Сейчас они, как и ранее, содержатся в «Крестах», нареканий к условиям у них нет. В рассмотрении дела апелляционным судом они будут участвовать посредством видеоконференции.

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Сегодня, 10 декабря, в 1-м Западном окружном военном суде огласили приговор 11 обвиняемым в теракте в петербургской подземке. Судебный процесс длился почти девять месяцев. Одному подсудимому, Аброру Азимову, дали пожизненное, остальным – 19-28-летние сроки (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU