2020-01-15T16:12:10+03:00
Общество

Первый светофор в СССР появился 90 лет назад в Петербурге

Технический регулировщик был установлен на пересечении Невского и Литейного проспектов
Лилия КОЗЛОВА
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90 лет назад в Петербурге появился первый светофор90 лет назад в Петербурге появился первый светофорФото: Олег ЗОЛОТО
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15 января для Петербурга небольшая, но памятная дата. Ровно 90 лет назад, в 1930 году в городе появился первый светофор. Он стал первым не только для Ленинграда, но и в целом для СССР. Технический регулировщик был установлен на пересечении проспектов 25 Октября и Володарского, сегодня это Невский и Литейный проспекты.

- Установка первого светофора была признана удачным решение и уже к 1939 году в Ленинграде было запущено 100 регулировщиков. Они были трехцветные и расположение сигналов соответствовало современным правилам дорожного движения – красный сигнал наверху, зеленый внизу. Это было основное отличие от технических регулировщиков в Москве, где сигналы располагались сверху вниз, - рассказали в Смольном.

Дорожными знаками и светофорами в Ленинграде с 1932 года занимался отдел регулирования уличного движения (ОРУД). В 1969 ОРУД вошел в состав ГАИ, все вопросы организации дорожного движения стала выполнять Госавтоинспекция.

Сегодня же в Петербурге около 1,7 тысяч светофорных постов и их количество постоянно увеличивается. В 2019 году было построено и подключено 35 новых светофорных объектов, а также произведена реконструкция 15 постов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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