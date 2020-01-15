2020-01-15T16:58:34+03:00
Общество

Все школьники младших классов в Ленобласти получат бесплатное горячее питание

Изменения вступят в силу с 1 сентября 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Все ученики младших классов в Ленобласти с 1 сентября 2020 года получат бесплатное горячее питаниеВсе ученики младших классов в Ленобласти с 1 сентября 2020 года получат бесплатное горячее питаниеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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С 1 сентября 2020 года все учащиеся младших классов в Ленинградской области будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Данные изменения появятся в учебных заведениях в рамках выполнения поручения президента России, озвученного во время послания федеральному собранию 15 января.

- Все 358 школ Ленинградской области имеют оборудованные пищеблоки и столовые с возможностью приготовления горячей вкусной и здоровой пищи для учащихся 1-4 классов, - заявил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

Также он отметил, что работники бюджетных организаций получат дополнительную поддержку. Уже сейчас в регионе действуют программы «Земский учитель» и «Земский доктор» по которым учителям и врачам при условии трудоустройства в сельские населенные пункты или малые города Ленинградской области полагаются единовременные выплаты в размере 1 миллионов рублей, а фельдшерам — 500 тысяч рублей.

Начиная с 2021 года учителей и медработников, которые работают в сельских населенных пунктах и малых городах, будут обеспечивать жильем. На него они могут рассчитывать в течение пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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