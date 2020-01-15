Новый учебный год станет рекордным по числу первоклашек

15 Янв. 2020 2020-01-15T16:58:58+03:00

В сентябре за парты сядут на две тысячи больше юных школьников, чем раньше

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15 декабря в Санкт-Петербурге началась запись в первые классы школ. С этого момента документы могли подавать заявления подают родители льготных категорий, а также детей, чьи братья или сестры уже учатся в конкретной школе, или сами сотрудники учебных заведений, отдающие ребенка в первый класс.

- За первый этап поступило более 16 тысяч 500 заявлений, из них через многофункциональные центры (МФЦ) подано 8258, порталом госуслуг воспользовались примерно столько же – 8246 заявителей, - пишет газета «Петербургский дневник».

И хоть окончательные цифры еще не подведены - первый этап длится до 19 января, но общее число заявлений на три тысячи превысило прошлогодний показатель.

С этой даты начинается второй этап, когда подаваться будут все горожане, живущие поблизости от школ, куда пойдут их дети. Это основная масса петербуржцев. И уже с 30 июня документы примут от всех остальных родителей. Они смогут подать документы в любую школу любого района.

Всего в 2020 году за парты сядут полмиллиона школьников. Из них 62 тысячи - первоклассники. Это на две тысячи больше, чем годом ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU