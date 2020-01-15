Машина взорвалась и загорелась у метро «Черная речка»

15 Янв. 2020 2020-01-15T17:23:53+03:00

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Жесткое возгорание со взрывом произошло вечером в среду, 15 января 2020 года, в Петербурге. На трамвайных путях на Академика Крылова, рядом со станцией метро «Черная речка» серьезное ЧП. У автомобиля Toyota Corolla неожиданно загорелся капот и огонь очень быстро распространился на весь корпус машины.

- Он за мной в пробке стоял и взорвался, я еще ехал и думал, что так газом воняет, - рассказывают очевидцы.

- Бомбануло очень сильно. В магазине чуть стекла не повылетали, - охают свидетели.

Также свидетели рассказывают, что сначала из багажника автомобиля вылетел баллон с газом, после чего прогремел взрыв, пламя от которого поднялось выше здания военно-морской академии. Водитель жив, в шоке и с ожогами. Машина сгорела буквально за пять минут.

Спасатели прибыли на место за считанные минуты. Как рассказали в МЧС, из машины были эвакуированы три газовых баллона. Пожар локализован. Бригада скорой помощи осматривает водителя. Более пострадавших нет. В месте ЧП образовалась пробка в обе стороны.

Пожар и взрыв автомобиля у Черной речки в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU