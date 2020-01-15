В Шушарах нашли освежеванный череп быка

15 Янв. 2020 2020-01-15T17:32:30+03:00

Местные жители грешат на магазин свежего мяса, который мог избавиться от лишнего товара

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Не самую приятную находку обнаружили жители Шушар, решившие погулять в зарослях тростника вблизи своих новостроек. Среди луж и пожухлой травы лежал череп быка. Причем только недавно освежеванный.

- На территории Шушар, рядом с Новгородским проспектом за ларьками такие находки, - сообщают местные жители в паблике «Шушары. Подслушано».

Среди предположений, откуда тут взялся череп, лидирует версия о том, что таким образом от «остатков продукции» избавился местный магазин свежего мяса. С другой стороны, за руку торговцев никто не поймал.

- А чего в магазины привозят головы с рогами? Ну раньше можно было подумать, что с фермы убежала и утонула,а сейчас? - вопрошают люди.

Теперь жители Шушар решают, что делать с черепом. Оставлять его здесь им не хочется- все же дети бегают, а куда деть находку, они пока не придумали.

ИСТОЧНИК KP.RU