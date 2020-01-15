Основной этап приема заявлений в 1 класс в школы Петербурга стартует 20 января

15 Янв. 2020 2020-01-15T17:44:16+03:00

При записи на следующий учебный год в первую очередь будет учитываться территориальный принцип

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Родители будущих первоклашек готовятся к основному этапу приема заявлений детей в 1 класс - в Петербурге он начнется с 20 января 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства, добавив, что родитель или другой законный представитель ребенка может одновременно подать электронное заявление сразу в несколько образовательных организаций (до трех школ, - причем.Ред.).

- При записи в первый класс на 2020-2021 учебные годы по-прежнему будет учитываться главный критерий зачисления детей в школы - близость к дому, где проживает ребенок, - добавили в пресс-службе.

Основной этап подачи заявлений в 1 класс в 2020 году в Санкт-Петербурге будет проходить до 30 июня. Если в эти сроки документы переданы не будут, зачисление произойдет на общих основаниях.

ВАЖНО

Заявления от родителей, чьи дети не проживают на закрепленной территории, будут приниматься с 1 июля по 5 сентября 2020 года. Школы, закончившие прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной территории, с 10 мая 2020 года.

КОНКРЕТНО

Как подать заявление в 1 класс в Санкт-Петербурге:

Через МФЦ или Портал госуслуг Санкт-Петербурга. Для того чтобы подать заявление в электронном виде через Портал, необходимо иметь учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации. Оформить ее можно все в том же МФЦ, предоставив паспорт и СНИЛС.

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ИСТОЧНИК KP.RU