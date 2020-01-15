2020-01-15T17:43:31+03:00
Общество

180 миллионов рублей потратят на музыкальные инструменты для детских школ искусств Петербурга

В Северной столице работает 64 учреждения дополнительного образования в сфере культуры
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге школам выделили 180 миллионов рублей на закупку музыкальных инструментовВ Петербурге школам выделили 180 миллионов рублей на закупку музыкальных инструментовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Петербурге на закупку музыкальных инструментов для детских школ искусств выделено 180 миллионов рублей. В рамках данной программы на 2018-2020 года уже приобретено 152 инструмента для 4 школ искусств и 14 музыкальных школ, в том числе школы искусств им. Е.А. Мравинского был куплен рояль Steinway.

- В 2020 году на капитальный ремонт и реставрацию зданий детских музыкальных и художественных школ выделено более 182 млн рублей. Эти средства позволят провести капитальный ремонт концертных залов, учебных классов, фасадов, а также выполнить мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности. Работы пройдут на 9 объектах, - сообщили в Смольном.

Сегодня в Петербурге работает 64 государственных учреждения дополнительного образования в сфере культуры. В 2019-2020 учебном году в них обучается более 36000 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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