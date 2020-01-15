Драчливому петербуржцу назначили штраф за буйное поведение в новогоднюю ночь на станции метро «Спасская»

15 Янв. 2020 2020-01-15T20:08:09+03:00

Буйный парень не только участвовал в потасовке и матерился, но и разбил в метро бутылку абсента

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Октябрьский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности парня, который буянил на станции метрополитена «Спасская» в новогоднюю ночь. Радоваться празднику вместе со всеми ему не захотелось. Слово за слово он начал выяснять отношения с другим пассажиром подземки, пригрозив бутылкой спиртного в руке.

- 1 января 2020 года в 03:20 в районе посадки электропоезда на «Спасской», находясь в месте массового скопления людей, нарушитель не только громко ругался нецензурной бранью, но и участвовал в потасовке с другим гражданином. При этом он разбил об пол бутылку с абсентом объемом 0,5 литра, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В суде парень признался, что допустил ошибку и свою вину полностью признал. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 1 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU