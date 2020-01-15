2020-01-15T20:41:03+03:00
Общество

Проблемный подъезд к Колпино, утопающий в пробках, планируют расширить

Об этом заявили в дорожном комитете Ленобласти
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Дорожный комитет Ленобласти намерен расширить проблемный подъезд к Колпино.Дорожный комитет Ленобласти намерен расширить проблемный подъезд к Колпино.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Многострадальный подъезд к Колпино планируют расширить. Речь идет о дороге от федеральной трассы «Москва – Санкт-Петербург», проходящей через поселок имени Тельмана в Тосненском районе. Проезжую часть хотят не только расширить, но и модернизировать там несколько перекрестков, включая загруженное примыкание к Оборонной улице в Колпино. С данной инициативой выступил дорожный комитет Ленобласти, сделавший пока еще предпроектные проработки реконструкции.

- Сейчас это рабочий вариант, который, безусловно, требует корректировок и предложений. Данный вопрос должен решаться в тесном взаимодействии города и области. Подчеркну, что мы намерены расшить этот проблемный узел, в заторах на котором ежедневно стоят десятки тысяч автомобилей, - цитируют главу дорожного комитета Дениса Седова в пресс-службе.

Следующее обсуждение вариантов реконструкции подъезда к Колпино намечено на начало февраля. Текущие замеры интенсивности движения на пограничной дороге у Оборонной улицы показали, что за 12 часов там проезжает почти 20 тысяч автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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